Таня Гончаренко .24 декабря, 2021 9

Вручение почетных премий "Оскар", которое было запланировано на 15 января 2022 года, отменили из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон" - сообщает Deadline.

Церемонтю должны перенести на "более спокойное время", но дата пока не назначена.

В заявлении представителя Американской киноакадемии сказано: "Учитывая неопределенность стуации и то влияние, которое она может оказать на наше сообщество, мы считаем, что это лучшее и самое безопасное решение для наших лауреатов и гостей. Перенесенные планы появятся позже, поскольку мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание здоровью и благополучию всех участников".

Напомним, статуэтки "Оскар" за заслуги в кинематографе должны были получить Сэмюэль Л. Джексон, Лив Ульманн и Элейн Мэй. Дэнни Гловер также станет лауреатом гуманитарной премии Жана Хершолта.