Анастасия Лях .13 октября, 2021 8

Уилл Поултер, известный по «Хроникам Нарнии», комедии «Мы — Миллеры», языческому хоррору «Солнцестояние», присоединился к актерскому составу третьих «Стражей галактики», сообщает Deadline.

Актер сыграет Адама Уорлока, идеального солдата-мужчину , которого создает идеальная солдат-женщина Аиша (Элизабет Дебики) на научной базе под названием «Улей» для победы над Стражами галактики и захвата вселенной. В комиксах Адам, пребывая в коконе формирования, услышал темные планы своих создателей и восстал против них, в итоге примкнув к Стражам и став их союзником, а не врагом.

Напомним, в режиссерском кресле триквела находится создатель первых двух «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Съемки стартуют в ноябре этого года, а релиз намечен на май 2023.