Таня Гончаренко .9 сентября, 2021 3

Главную роль в новом боевике "Корректирующие меры" (Corrective Measures), основанном на графическом романе Гранта Честейна сыграет Брюс Уиллис. - сообщает Collider.

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма будет Шон Патрик О’Рейли (Говард Лавкрафт и Ледяное королевство), который дебютирует в полнометражном художественном фильме.

Сюжет расскажет о заключенных тюрьмы Сан-Тибурон - самой опасной в мире пенитенциарной системы строгого режима, где обитают самые коварные сверхмощные преступники.

«Хрупкий тюремный мир погружается в хаос с появлением Расплаты, кровожадного линчевателя с дурными намерениями в адрес всего сообщества, и Диего Диаса, водителя, приговоренного по сфабрикованному делу. По мере того, как напряженность между заключенными и персоналом усиливается, анархия охватывает тюрьму, и все переворачивается с ног на голову. „Корректирующие меры“ — это история путешествия обывателя во тьму, поскольку действия, которые охранники и персонал вынуждены предпринимать в тюрьме, постепенно делают их не лучше, чем заключенные мужчины и женщины», — гласит синопсис фильма.

Премьера состоится весной 2022 года на стриминговом сервисе Tubi.