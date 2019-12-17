Анастасия Лях .17 декабря, 2019 10

Представители американской прессы, которым удалось побывать на пресс-показах фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», поделились короткими впечатлениями в соцсети.

На официальные публикации и полноценные рецензии действует эмбарго до 10 утра 18 декабря. Но делиться эмоциями в социальных сетях не запрещено. В настоящий момент в Твиттере нет ни одного негативного поста. Все пребывают в абсолютном восторге.

Первопроходцы пишут, что финал, как и положено финалу, получился очень эпичным и таким, который должен полностью удовлетворить фанатов: и экшеном, и юмором, и душевностью, и ответами на главные вопросы. Все в один голос нахваливают режиссера Дж. Дж. Абрамса, который снял именно то, что, как говорится, доктор прописал. Некоторые признаются, что не смогли сдержать слезы (грусти или счастья, не уточняется).

Напомним, прокат девятого эпизода стартует 19 декабря.