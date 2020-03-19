Анастасия Лях .19 марта, 2020 12

Но не думайте, что речь идет о лучшей версии провалившейся экранизации. Слух касается существования варианта, в котором персонажи-кошки имеют… анусы.

На днях в Твиттере распространился хэштег #ReleaseTheButtholeCut («Выпустите версию с анусами»). Касается хэштег экранизации бродвейского мюзикла «Кошки», поставленной Томом Хупером. И распространился он после того, как появился твит о том, что «знакомый знакомого», специалист по визуальным эффектам, якобы был нанят создатели проекта, чтобы с помощью компьютерной графики замазать всем персонажам анусы.

Это означает (если, конечно, правда, а не утка и не шутка), что перед тем, как замазать анусы, кто-то эти анусы нарисовал. То есть якобы где-то там существует версия «Кошек», где у героев есть анусы.

Напомним, «Кошки» на днях стали триумфатором антипремии «Золотая малина», победив в шести категориях, включая «худший фильм года».