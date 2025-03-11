sonyazhytkova .11 марта, 2025 7

Світова популярність "Вашої честі" почалася з американського ремейку від Showtime, де головну роль виконав Браян Кренстон.

Кримінально драматичний серіал отримав адаптації у Франції, Німеччині, Італії, Туреччині, Південній Кореї та інших країнах. Тепер до цього списку приєднується і Україна.

Медіахолдинг 1+1 Media готує адаптацію ізраїльського хітового серіалу Kvodo, який перетвориться на масштабну 16-серійну драму. Сюжет розповідає про суддю, чий син стає винуватцем смертельної ДТП. Батько, опинившись перед непростим вибором, намагається приховати злочин, що тягне за собою низку небезпечних подій.

Попри виклики воєнного часу, український ринок серіалів не лише відновлюється, а й активно розширюється, інтегруючи міжнародні формати.

"Ваша честь" обіцяє стати однією з найочікуваніших прем’єр найближчих років, доводячи, що українська телеіндустрія здатна конкурувати на світовому рівні.

Джерело: Deadline