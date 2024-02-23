sonyazhytkova .23 февраля, 2024 9

Після активного сезону нагород, підтримуючи свій режисерський дебют у фільмі "Гарячий фламінго", Лонгорія приєднується до акторського складу Hulu.

Деталі щодо сюжету нового сезону та опису персонажів залишаються в секреті. Проте відомо, що нові епізоди будуть зосереджені на розкритті вбивства Сазз Патакі (Джейн Лінч).

Президент групи Disney Television, Крейг Ервіч, розкрив у нещодавньому інтерв'ю для Deadline, що трио головних персонажів серіалу "Вбивства в одній будівлі" - Чарльз, Олівер (Мартін Шорт) та Мейбл (Селена Гомес) - почне новий сезон з поїздки до Лос-Анджелесу перед поверненням до Арконії в пошуках вбивці Сазз.

Персонаж Лонгорії стане ключовим елементом інтриг та несподіваних подій у розслідуванні цієї частини, підтверджують джерела. Вона об'єднається з Моллі Шеннон, першим новим членом акторського складу, оголошеним для четвертого сезону, у ролі впливової бізнесвумен, яка опиняється втягнутою в світ розслідування у Нью-Йорку.

Нещодавно Єва Лонгорія почала просування свого нового серіалу для Apple TV+ "Земля жінок", де вона є виконавчим продюсером і головною акторкою. Крім того, вона займається режисурою та акторською діяльністю через свою компанію UnbeliEVAble Entertainment та спільно з Крісом Абрегою створила нову медіа-холдингову компанію та студію преміального контенту Hyphenate Media Group. Також вона з'явиться у фільмі "Александр і жахливий, страшний, безглуздий день" і зіграє у телевізійній адаптації "Будинку духів" за романом Ісабель Альєнде. Серед інших проєктів - серіал "Паола Сантьяго та ріка сльозь" для Disney+ і фільм "Клас відокремлено" для HBO.

Джерело: Deadline