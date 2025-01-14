sonyazhytkova .14 января, 2025 5

Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку двох організацій: Wildfire Relief Fund від Фонду латиноамериканської громади Кастро та Wildfire Recovery Fund від Каліфорнійського громадського фонду, які працюють разом із місцевими групами, що добре розуміють потреби постраждалих.

У Лос-Анджелесі тривають масштабні пожежі в районах Палос-Верде, Ітон та Херст, що охопили понад 38 000 акрів землі. Внаслідок цих стихійних лих, вже загинуло 24 людини, а понад 3 100 будівель було знищено, зокрема в Палос-Верде та Альтадені, де почалася пожежа в Ітоні.

Єва Лонгорія планує поділитися подробицями свого внеску в боротьбу з катастрофою під час появи на шоу NBC "Jenna & Friends". Після цього актриса вирушить до Лос-Анджелеса, щоб особисто підтримати постраждалих, ставши волонтером в організації Global Empowerment Mission, а також відвідати операції World Central Kitchen, що працюють у зоні пожежі в Ітоні.

Джерело: Deadline