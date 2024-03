sonyazhytkova .27 марта, 2024 0

Пара познайомилася під час зйомок у фільмі "Never Experienced Anything Like That" у 2012 році.

Під час свого виступу в программі "Сьогодні", актриса та підприємниця розповіла про свої перші зустрічі з актором, який на той час ще не був її чоловіком.

"Я ніколи не відчувала нічого подібного", - згадала Мендес. "Те, як він працює, його глибока відданість мистецтву, бажання робити все на найвищому рівні — це означає піднімати його партнерів у кіно на новий рівень". Вона додала: "На жаль, або, можливо, на щастя, таких як Раян — лише один, і після цього досвіду я майже припинила акторську кар'єру".

У своєму останньому інтерв'ю Мендес також зазначила, що відмова від акторської кар'єри після більш ніж десятирічного періоду, щоб зосередитися на вихованні своїх двох доньок, 9-річної Есмеральди Амади та 7-річної Амади Лі, була для неї не важким рішенням.

"Це було очевидно. Я така щаслива, і для мене це було, наче мрія, мати цей час зі своїми дітьми. Я все ще займаюся своєю роботою, але я не знімаюсь у кіно, оскільки акторська кар'єра забирає багато часу на зйомках", - пояснила вона. "Це забирає весь твій час і увагу. Це майже було як невербальна угода, що він [Ґослінґ] буде працювати, а я буду працювати тут, поруч з домашніми справами".

Джерело: Нollywoodreporter