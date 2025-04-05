sonyazhytkova .5 апреля, 2025 10

Зірка "Месників" відверто розповіла про свої мистецькі смаки, зізнавшись, що супергеройське кіно — далеко не її улюблений жанр. Хоча Ванда Максимофф стала однією з найпотужніших героїнь Marvel, сама акторка прагне зовсім інших творчих вершин.

В ефірі подкасту Wild Card Елізабет Олсен зізналась, що її особистий мистецький смак часто не збігається з проєктами, в яких вона бере участь.

"Я не завжди робила вибір у кар’єрі, який відповідав моїм особистим вподобанням. І досі почуваюся так, ніби мушу це довести — особливо під час професійних зустрічей", — поділилась зірка.

За словами Олсен, роки, проведені в Marvel, стали вагомим етапом у її кар’єрі, але нині їй хочеться працювати над проєктами, які більше відповідають її внутрішньому світові:

"Я люблю світ Marvel і пишаюся тим, що змогла зробити з Вандою. Але це не те мистецтво, яке я споживаю. І я завжди була в цьому чесною".

Елізабет Олсен згадала, що приєдналася до MCU, бо її вразила епічність історій — вони здавалися їй сучасною міфологією, що віддзеркалює політику та культуру. Та з роками сприйняття таких ролей у професійному середовищі змінилося:

"Останні десять років це стало гарячою темою: зніматися в Marvel — це круто чи ні?".

Свою подорож у супергеройському світі Олсен розпочала з камео у "Першому меснику: Друга війна" (2014), а вже згодом з’явилася у таких хітах, як "Ера Альтрона", "Перший месник: Протистояння", "Війна нескінченності" та "Завершення". У серіалі "ВандаВіжн" її героїня отримала більше глибини, а останньою появою Ванди наразі став фільм "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (2022).

Позаяк Олсен має за плечима й чимало яскравих ролей поза межами Marvel — серед них "Любов і смерть", "Інгрід їде на Захід", "Кодахром", "Його три дочки" — вона не боїться шукати нові творчі горизонти.

Та ким би не бачила себе акторка у мистецтві, для мільйонів глядачів вона назавжди залишиться Вандою — жінкою, яка може змінити реальність одним помахом руки. І, можливо, саме тому в світі супергероїв ще зарано ставити крапку — бо навіть коли зникає магія, справжні герої не зникають зі сцени.

Джерело: Deadline