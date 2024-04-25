sonyazhytkova .25 апреля, 2024 3

Після 75 років з моменту випуску гри компаніями Waddingtons та Parker Brothers, Sony придбала права на телевізійну адаптацію.

Цього разу це вчинив не дворецький. Ні, це були TriStar Pictures та Sony Pictures Television. Студія уклала угоду з Hasbro для екранізації настільної гри для телебачення та кіно. Гра "Вбивство!", створена Ентоні Є. Преттом, пізніше стала відома як Cluedo, зареєстрована компанією Waddingtons у Великобританії. І зараз, після 75 років, у Sony є шанс зняти першу велику адаптацію цього матеріалу, після того, як у 1985 році Paramount Pictures випустила фільм "Класика".

Керівники відділів кіно та телебачення у Hasbro, Зев Фореман та Габріель Марано, прокоментували угоду:

"Sony - ідеальний вибір для адаптації такої культової та впливової в жанрі містики гри, як "Класика". Ніколь Браун, Кетрін Поуп та їхні команди - високопрофесійні та творчі партнери, які допоможуть нам розгадати цю загадку після 75 років, і з'ясувати, хто справжній вбивця колонеля Мустарда у консерваторії зі свічкою".

У 1949 році гра "Cluedo" була одночасно випущена компанією Waddingtons у Великобританії та їхніми партнерами зі Сполучених Штатів, Parker Brothers. Американська версія внесла певні зміни в сюжет вбивство-містики, змінивши назву просто на "Clue". У серпні 2023 року Hasbro призначила Форемана та Габріеля керівниками нового підрозділу, що займається кіно, телебаченням, анімацією та цифровими медіа.

Джерело: Мovieweb