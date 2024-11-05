sonyazhytkova .5 ноября, 2024 11

Фанати з нетерпінням чекають продовження історії найвідомішої героїні сучасного жанру жахів, яка знову вирушить на шлях своїх страхітливих злочинів. І, як результат, глядачі знову побачать Ізабель Фурман у ролі "маленької" Естер.

Третю частину горор серії вже офіційно затверджено. Режисером знову стане Вільям Брент Белл, який працював над приквелом "Дитя темряви: Перша жертва", а сценарій напише Девід Коггешалл, автор тексту до попередньої частини.

Створення нового фільму відбувається у співпраці з Dark Castle Entertainment під керівництвом Нормана Голайтлі, який поділився новинами про проєкт. Продюсер висловив своє задоволення можливістю представити глядачам ще одну моторошну главу у франшизі "Дитя темряви". Він також упевнений, що третя частина здобуде прихильність як давніх шанувальників, так і нових глядачів, які люблять "полоскотати собі нерви".

Перший фільм серії "Дитя темряви", який вийшов у 2009 році під режисурою Жауме Кольєт-Серра, розповідає історію подружжя, яке після втрати дитини вирішує всиновити дівчинку на ім'я Естер. Проте за її безневинним виглядом приховується жахливий секрет. Ця історія вразила глядачів несподіваним фіналом, а акторська гра Ізабель Фурман у ролі головної героїні отримала численні похвали. Незважаючи на контроверзії, що виникли навколо сюжету, "Сирота" став фінансовим тріумфом, зібравши понад 78 мільйонів доларів при бюджеті всього 20 мільйонів.

У 2022 році вийшов приквел "Дитя темряви: Перша жертва", у якому Естер, видаючи себе за зниклу доньку багатої родини, знову стає центром небезпечних інтриг. Підозри матері (Джулія Стайлз) починають зростати, і їхнє протистояння перетворюється на справжнє випробування. Цей фільм отримав кращі відгуки критиків, досягнувши 71% на Rotten Tomatoes, і заробив 44 мільйони доларів у світовому прокаті.

На даний момент деталі сюжету третьої частини тримають у таємниці, але з огляду на успіх попередніх фільмів, продовження обіцяє бути не менш захопливим і страшним.

Джерело: Мovieweb