sonyazhytkova .15 мая, 2024 14

Головні актори - Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес - влаштували справжнє шоу на презентації Disney, де було представлено перший трейлер нового сезону, прем'єра якого запланована 27 серпня.



У четвертому сезоні Чарльз, Олівер і Мейбл залишають за собою Нью-Йорк та Арконію, відправляючись на захід. Перший трейлер розкриває причину цієї подорожі та демонструє переговорні здібності Чарльза. До акторського складу приєднується Меліса Маккарті, а також нові обличчя, такі як Юджин Леві, Ева Лонгорія, Зак Галіфіанакіс, Моллі Шеннон, Кумейл Нанджіані та Річард Кайнд, разом з уже відомими Меріл Стріп, Джейн Лінч, Майклом Сірілом Крейтоном, Дей'Вайн Джой Рендольф.

Нова частина розкриває, як Чарльз, Олівер і Мейбл стикаються з несподіваними подіями, які відбулися в кінці третього сезону, пов'язаними з Сазз Патакі. Запитуючи себе, хто ж був справжньою метою нападу, наші герої розпочинають розслідування, що приводить їх до Голлівуду.

"Вбивства в одній будівлі" - це творіння Стіва Мартина та Джона Хоффмана. Виконавчими продюсерами є Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Гомес, Дан Фогельман та Джесс Розенталь. Серіал виробляється студією 20th Television, яка є частиною Disney Television Studios.

Джерело: Deadline