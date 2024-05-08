sonyazhytkova .8 мая, 2024 9

На черзі - фільм про автомобілі Matchbox. І здається, що культова лялька була лише початком, оскільки компанія Mattel вже запускає свою наступну пригоду, і вона вже має режисера.

Skydance і Mattel Films об'єднали зусилля з режисером Семом Харгрейвом для створення живого фільму, заснованого на популярній лінійці іграшкових автомобілів Matchbox, повідомляє Deadline. Харгрейв, відомий своєю роботою над бойовиком Netflix "Евакуація" з Крісом Гемсвортом у головній ролі, отримав підтримку Девіда Коггешала з "Prey" і Джонатана Тропера з "Відьми" для написання сценарію.

Пам'ятають всі, хто колись насолоджувався грою з мініатюрними іграшковими машинками, легендарну марку Matchbox. Цю колекцію автомобілів винахідник створив у 1953 році для своєї дитини, яка могла взяти їх з собою до школи в скриньці від сірників. І зараз, після понад 70 років, Matchbox все ще залишається популярним.

У 2023 році Mattel вразив глядачів фільмом про Барбі, режисером якого була Грета Гервіґ. У цій стрічці з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях, Барбі й Кен покидають рожеву казкову країну і вирушають у реальний світ, де вони стикаються з новими випробуваннями. Стрічка стала справжнім хітом і надихнула Mattel на пошук інших ігрових історій, серед яких UNO, Polly Pocket і Барні. Крім того, іграшкова лінійка Hot Wheels отримає свій власний фільм, конкуруючи з Matchbox на екрані.

Подробиці сюжету та склад акторів для майбутньої кінокартини залишаються таємницею, проте зазначається, що цей проєкт може стати початком нової франшизи. З огляду на успіх останньої роботи Харгрейва, очікується вражаюче поєднання бойових сцен і автомобільних перегонів, незалежно від їх масштабу.

Джерело: Gamesradar