sonyazhytkova .15 апреля, 2025 5

Фінал "Хлопаків" обіцяє бути не лише найкривавішим, а й найемоційнішим — адже на екрані знову об’єднаються Дженсен Еклс і Джаред Падалекі. Зірковий дует повертається, цього разу — в антигеройському серіалі Еріка Кріпке, де боротьба за правду ведеться з кулаками, сарказмом і вибухами.

Еклс, який зіграв жорсткого та небезпечного Солдатика, вже повертається у 5 сезон, а разом із ним до касту приєднується і його багаторічний партнер Джаред Падалекі. Хоча роль останнього тримається в таємниці, Еклс запевняє — Падалекі кардинально вийшов за межі свого звичного амплуа.

"Було весело бачити, як Джаред виходить із зони комфорту", — поділився Еклс. "Але він впорався блискуче. Я сказав йому вже особисто, але скажу ще раз: я пишаюся тим, що він зробив у цьому шоу. Він був крутий — серед цих шалених героїв, у цьому дикому світі".

Обидва актори зізналися, що хоч і давно не працювали разом на екрані, але моментально повернули "хімію" зйомок. Попри те, що "Хлопаки" і "Надприродне" створив один і той самий шоуранер, атмосфера на майданчику — зовсім інша.

П’ятий сезон "Хлопаків! уже в роботі, і фанати завмерли в очікуванні фінального протистояння між Гоумлендером (Ентоні Старр) та Біллі Бутчером (Карл Урбан), яке готували чотири сезони. Тим часом глядачі мріють побачити хоч якусь надію для Гьюї (Джек Квейд) та Енні (Ерін Моріарті) — хоча у світі "Хлопаків" щасливі фінали трапляються рідко.

Вибуховий сезон. Легендарний дует. І шоу, яке змінює правила гри. "Хлопаки" повертаються — і тепер це справжній сімейний бізнес.

Джерело: Мovieweb