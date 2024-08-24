sonyazhytkova .24 августа, 2024 3

Актор розповів про свої уподобання у виборі ролей, зізнавшись, що його завжди притягували "погані хлопці", але тепер він замислюється над тим, щоб спробувати себе в ролях позитивних персонажів.

В інтерв'ю для Vman актор, який зіграв Коріолана Сноу у фільмі "Голодні ігри: Балада про співочих пташок та змій", розповів, що його завжди вабили складні й неоднозначні характери.

"Мене чомусь дуже приваблюють антигерої або морально неоднозначні персонажі. Мабуть, це пов’язано з тим, що я сприймаю світ саме таким - ніхто не буває повністю хорошим чи поганим. Кожен із нас - це мікс амбіцій та цілей, що постійно перетинаються й вступають у конфлікт. Я зачарований цими відтінками між добром і злом", - поділився Блайт. Для нього такі ролі стають "тренуванням на емпатію", яка допомагає краще зрозуміти іншу сторону.

Блайт, який зіграв головну роль у серіалі "Біллі Кід", зізнався, що в реальному житті він ніколи не зміг би вчинити так, як його персонажі на екрані. Під час підготовки до приквелу "Голодних ігор" актор детально вивчав молодість Володимира Путіна та Беніто Муссоліні, намагаючись зрозуміти, як вони перетворилися на жорстоких диктаторів.



Попри те, що останні ролі Блайта мали темний відтінок, він уже обговорив зі своїм агентом можливість змінити амплуа і спробувати себе в ролях позитивних героїв.

"Нещодавно ми з агентом вирішили, що, можливо, настав час для ролі доброго персонажа. Останні два фільми, над якими я працював, включаючи нинішній проєкт, містять персонажів із дуже складною моральною складовою, майже на межі зі злом".



Актор зізнався, що хоч йому подобається грати таких героїв, це дуже важко: "Це захопливо - на екрані робити те, чого ніколи не зробив би у житті. Але такі ролі також забирають багато сил. Після зйомок я почуваюся емоційно виснаженим".

Джерело: Deadline