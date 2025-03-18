sonyazhytkova .18 марта, 2025 4

Актор, який вразив глядачів і критиків похмуро-магнетичним втіленням Оззі Кобба у серіалі "Пінгвін", тепер може кардинально змінити амплуа. Фаррелл веде переговори щодо головної ролі у військовому екшені "Сержант Рок" від режисера Луки Гуаданьїно.

Головний герой фільму – загартований у боях сержант Френк Рок, один із найвидатніших солдатів у коміксовому всесвіті DC. Раніше головним претендентом на роль був Деніел Крейґ, який вже працював із Гуаданьїно у фільмі "Квір". Однак після його відмови до списку кандидатів потрапили інші актори, зокрема Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").

Якщо угода з Фарреллом відбудеться, виникає питання: як це вплине на його присутність у всесвіті "Бетмена" Метта Рівза? Виявляється, "Сержант Рок" стане частиною нової лінійки DC Studios під керівництвом Джеймса Ґанна та Пітера Сафрана. Це дозволяє обом персонажам співіснувати в різних реальностях, що для кіновсесвіту DC не є новинкою.

Студія планує розпочати зйомки у 2025 році, якщо сценарій буде доведений до ідеалу. Чи побачимо ми Коліна Фаррелла в образі безстрашного сержанта – поки що відкрите питання. Але одне відомо точно: якщо він візьметься за роль, на нас чекає видовищний і харизматичний герой.

Джерело: Gamesradar