sonyazhytkova .25 июля, 2024 0

У стрічці "In Vogue: The 90s", яка дебютує 13 вересня, з'являться такі зірки, як Кейт Мосс, Гілларі Клінтон, Гвінет Пелтроу та Сара Джесіка Паркер.

Новий документальний фільм Disney+ розкриває світ моди через погляди і досвід легендарних редакторів Vogue - Анни Вінтур, Едварда Енніфула, Хеміша Боулза та Тонне Гудмен. Вони поділяться своїми спогадами про індустрію моди і згадають найбільш знакові моменти з десятиліття змін, від розкішного Мет Гала до культових обкладинок журналу.

"In Vogue: The 90s" також включатиме інтерв'ю з такими знаменитостями, як Амбер Валлетта, Ендрю Болтон, Баз Лурман, Камілла Ніккерсон, Карлін Серф де Дюдзель, Кетрін Мартін, Клер Дейнс, Клаудія Шиффер, Донна Каран, Елізабет Херлі, Грейс Коддінгтон, Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно та багатьма іншими.

Інші відомі постаті, які взяли участь у проєкті, включають Джун Амброуз, Кім Кардаш'ян, Лінду Євангелісту, Марка Джейкобса, Мері Джей Блайдж, Майкла Корса, Місі Елліотт, Мюдзію Праду, Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман, Стеллу Маккартні, Тома Форда, Томмі Хілфігера, Веру Ванг та Вікторію Бекхем.

"In Vogue: The 90s" буде доступний ексклюзивно на Disney+ вже 13 вересня.

Джерело: Нollywoodreporter