sonyazhytkova .9 апреля, 2025 9

Зірка "Сутінків" і "Бетмена" може приміряти нову, темнішу роль у продовженні епічної саги "Дюна". Але чи не доведеться шанувальникам Темного лицаря ще довше чекати на його повернення?

Роберт Паттінсон веде переговори про участь у фільмі "Дюна 3", повідомляє Deadline. Якщо угоду буде укладено, актор може втілити образ лиховісного Скайтейла — персонажа з роману "Месія Дюни" Френка Герберта. Скайтейл належить до загадкового ордену Бене Тлейлакс — генетично змінених істот із надзвичайними здібностями. Саме вони відповідальні за повернення Дункана Айдахо у вигляді гхоли — клону, створеного з клітин померлого.

До речі, Джейсон Момоа вже встиг заінтригувати фанатів натяком на повернення до ролі Дункана Айдахо. Актор дав зрозуміти: якщо ви не знайомі з книжковим першоджерелом, то гучні сюжетні повороти — це не спойлери, а радше натяки для уважних.

Утім, новина про можливу участь Паттінсона в "Дюні 3" викликала не лише захоплення. Чимало фанатів хвилює, як це вплине на зйомки "Бетмена 2" — продовження стильного нуару Метта Рівза. Робота над другим фільмом про Брюса Вейна має стартувати наприкінці 2025 року, тоді як "Дюна 3" — вже влітку. Чи зможе Паттінсон поєднати два великі проєкти — поки невідомо.

Наразі "Дюна 3" не має офіційної дати релізу, але очікується, що до акторського складу повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Аня Тейлор-Джой, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін і Хав'єр Бардем.

А от чи вдасться Роберту Паттінсону стати частиною цієї космічної драми — і чи не зникне він надовго з Ґотема — покаже час.

Джерело: Gamesradar