sonyazhytkova .31 октября, 2023 11

Сценарист фільму про Барбі від Mattel, Ноа Баумбах, спочатку вважав ідею створення фільму з Марго Роббі "жахливою".

Партнер Грети Гервіґ, сценарист фільму "Барбі", Ноа Баумбах, не був переконаний у доцільності створення фільму, який врешті-решт став найбільш прибутковим у цьому році, і навіть вважав його "жахливою ідеєю".

Іграшковий фільм від Mattel, від самого початку став предметом суперечок, основною причиною була невизначеність щодо сюжету. Прихильники не були впевнені, чи це буде історія походження ляльки як продукту, уявна пригода, схожа на інші анімовані фільми, чи філософське розмірковування про роль Барбі в західній культурі. Сценарій об'єднав усі ці аспекти і додав безліч несподіваних поворотів, що перетворило фільм у надзвичайне явище. Навіть якщо режисерка мала віру у проект від самого початку, її партнер не вірив, чи варто ризикувати.

"Спочатку я вважав цю ідею жахливою і Грета змусила мене брати участь. Я просто не бачив, як це може бути добре. Деякий час я намагався відгорнути це питання і кожного разу, коли вона вносила його, я говорив: "Тобі треба нас вивести з цього". Потім наступила пандемія..." - сказав Баумбах під час спеціального показу фільму у Гільдії сценаристів Америки західного регіону (за даними Variety).

Пізніше, під час обговорення, сценарист пояснив, що його переконання змінилися, коли він прочитав початкову версію сценарію:

"Це була сцена, де Барбі прокидається в своєму "Дрімхаусі" та виходить на задній двір і зустрічає там хвору людину. Я прочитав ці сторінки і подумав, "Тепер я розумію, в чому полягає ця історія". Фільм розповідає про прийняття своєї смертності та про всю барвистість життя, тому це було захоплююче".

Джерело: Мovieweb