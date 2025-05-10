sonyazhytkova .10 мая, 2025 8

У мережі з’явилось свіже відео до лайв-екшен римейку "Ліло і Стіч" — зворушливої історії про дружбу гавайської дівчинки та космічного бешкетника.

У новому фільмі Disney оживляє культову анімацію 2002 року, переповідаючи історію самотньої дівчинки Ліло та її незвичайного друга — генетичного експерименту Стіча, який втік з далекої планети й несподівано допоміг зшити докупи її розбиту родину. Очікуйте як кумедних витівок, так і моментів, що змусить пустити сльозу.

Режисером став номінант на "Оскар" Дін Флейшер Кемп, відомий за душевною стрічкою "Марсель, мушля в черевичках".

У ролі Ліло дебютує Майя Кеалоха. Разом з нею у фільмі зіграли Сідні Елізабет Агудонг, Біллі Магнуссен, Тіа Каррере, Ганна Ведінгем, Кріс Сандерс (оригінальний голос Стіча!), Кортні Б. Венс і Зак Галіфіанакіс.

Схоже, наш улюблений блакитний бешкетник повертається не лише з новим обличчям, а й зі старим добрим серцем. Якщо у вас в дитинстві була іграшка-Стіч (або принаймні жуйка з ним) — саме час її знайти. ‘Ohana означає сім’я, а нове відео обіцяє, що родина знову збереться разом. І, можливо, навіть з лазерами.

Прем’єра фільму очікується 21 травня 2025 року.