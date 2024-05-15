sonyazhytkova .15 мая, 2024 8

Стрічка "Щоденник доріг: Брюс Спрінгстін та група E Street Band" готується до свого виходу на стрімінгових платформах Hulu та Disney+ у жовтні цього року.

Режисером фільму став Том Зімні, відомий своєю співпрацею з Брюсом Спрінгстіном над "Western Stars". Ця документальна стрічка розкриває неповторний погляд за лаштунками на глобальний гастрольний тур 2023-2024 років, демонструючи глибокі деталі створення живих виступів. Він відчиняє перед прихильниками нові перспективи, показуючи кадри з репетицій групи та особливі миті, а також свідчення самого музиканта. Розмови з Брюсом Спрінгстіном відбуваються в той момент, коли він обирає сетлист для туру, і супроводжуються рідкісними архівними відеозаписами E Street Band, що акцентують теми життя, втрат, смерті та спільноти.

"Щоденник доріг" розпочинається з перегляду ранніх репетицій групи в Ред Бенк, Нью-Джерсі, та подальшого відстеження їх шляху через виступи перед десятками тисяч шанувальників у різних країнах. Серед продюсерів фільму - Том Зімні, Джон Ландо, Брюс Спрінгстін, Адрієнн Жерард і Шон Стюарт.

E Street Band завершила перший етап світового туру 2024 року в квітні з турне по США. Зараз група перебуває серед серії виступів — 25 шоу по Європі цієї весни та літа, після успішного європейського туру минулого року, під час якого було продано 1,6 мільйона квитків. Вони планують повернутися до Північної Америки на нові концерти від серпня до кінця листопада.

Джерело: Deadline