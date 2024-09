sonyazhytkova .20 сентября, 2024 6

Представлено трейлер серіалу "Territory", що дебютує на екранах 24 жовтня.

Сюжет серіалу обертається навколо величезної станції для випасу худоби - Маріанн, яка після смерті власника залишилася без спадкоємця. Конфлікти між поколіннями загрожують розколоти родину Лоусонів, а в умовах занепаду династії на сцену виходять найвпливовіші гравці регіону - конкурентні фермери, пустельні бандити, корінні старійшини та мільярдери-шахтарі. Кожен із них прагне використати цю кризу на свою користь, адже на кону стоять мільярди доларів.

Спочатку серіал носив робочу назву "Desert King", а в головних ролях з'явилися Анна Торв ("The Last of Us"), Майкл Дорман ("For All Mankind") та Сем Корлетт ("Vikings: Valhalla"). Зйомки проходили в мальовничих ландшафтах Північної Території та Південної Австралії, серед яких - станція Тіпперері та національний парк Какаду, де для зйомок отримали дозвіл у традиційних власників цих земель.

Творцями та виконавчими продюсерами "Territory" є Бен Девіс, знаний за роботою над глобально успішним серіалом "Bondi Rescue", та Тімоті Лі ("Mystery Road"), який взяв участь у написанні сценарію. Режисерське крісло зайняв Ґреґ Маклін ("Wolf Creek"). Цей амбітний проєкт обіцяє стати справжньою подією на екранах, пропонуючи глядачам захопливу історію про боротьбу за владу та спадщину в жорстоких умовах австралійського бушу.

Джерело: Deadline