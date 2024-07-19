sonyazhytkova .19 июля, 2024 10

Max випустив трейлер до приквел серіалу "Дюна: Пророцтво", який переносить нас на 10 000 років назад до правління Пола Атріда та виникнення Бене Ґессеріт.

Прем'єра серіалу запланована на осінь, а перший сезон складатиметься з шести епізодів, що є досить невеликою кількістю для оригінального сценарного серіалу.

"Дюна: Пророцтво", базується на книзі "Сестринство Дюни" авторства Браяна Герберта та Кевіна Дж. Андерсона, розгортається у всесвіті, створеному письменником Френком Гербертом, за 10 000 років до правління Пола Атріда. Сюжет розповідає про двох сестер з роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому як Бене Ґессеріт.

Серіал зазнав значних змін у складі акторів, сценаристів та режисерів під час пандемії та страйків. У ньому знімаються Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел, Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Буссніна, Джош Г'юстон, Хлоя Лі, Джейд Анука, Фоайланн Каннінгем, Едвард Девіс, Айфа Гайндс, Кріс Мейсон, Шалом Бруне-Франклін, Джихае, Табу, Чарітра Чандран, Джессіка Барден, Емма Кенінг та Єрін Ха.

Алісон Шапкер виступає шоуранером та виконавчим продюсером.

Джерело: Deadline