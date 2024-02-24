sonyazhytkova .24 февраля, 2024 8

Одним з найочікуваніших анонсів у світі телевізійних проєктів стало підтвердження сиквелу комедійного серіалу 2010 року, у якому знову засяє зірка серіалу "Річер".

Планується, що до цього проєкту також приєднаються Дарін Брукс і Кріс Романо, які були співзасновниками оригінального серіалу та виконали ключові ролі.

За інформацією джерел, переговори ще не завершилися, але можливі кандидати на трансляцію вже визначені - Amazon і Netflix. Перший з них вже успішно виступив з серіалом з участю Алана Рітчсона у головній ролі, а другий допоміг "Штату Блакитній Горі" збільшити свою аудиторію та підтримав її культовий статус після показу на каналі Spike.

Створений Крісом Романо і Еріком Фальконером, які, за чутками, також повернулися для роботи над сиквелом, "Штат блакитна гора" розповідає історію університету Блю Маунтін Стейт та його шаленої футбольної команди "Гірські кози". Основними героями є троє першокурсників, які повинні швидко адаптуватися до життя в університеті, та пірнути з головою у скажені вечірки, стосунки з дівчатами, навчання і проходження ініціацій. Кевін "Тед" Касл (Алан Рітчсон) завжди виступав як натхненний капітан футбольної команди Блю Маунтін Стейт.

У 2016 році було випущено фільм-продовження "Штат Блакитна Гора: Повстання Татленда", який зібрав фінансування завдяки Kickstarter. В стрічці знову зіграли свої ролі Дарін Брукс, Алан Рітчсон і Кріс Романо, що подарувало шанувальникам неймовірну порцію ностальгії та пригод.

Джерело: Deadline