sonyazhytkova .25 июля, 2024 1

Фанати цього горору можуть бути не в курсі, але вони досі не бачили фільм в його первісному вигляді, як його задумали творці.

Ситуація зміниться в жовтні, коли нова версія фільму вийде на Blu-Ray, переосмисливши відоме фанатам уявлення про стрічку. Як повідомив аккаунт Dawn of the Discs у X/Twitter, продюсер "Відьмочки" Майкл Монелло анонсував нове видання, приурочене до 25-річчя фільму, що започаткував жанр "знайденого відео". На відміну від версій Lionsgate/Artisan, ця редакція матиме новий контент і не міститиме додаткових ефектів, що були в попередніх трансферах.

Майкл Монелло зазначив:

"Протягом 25 років компанії Artisan і Lions Gate випускали версію фільму, що не відповідала творчому задуму, з розмитим зображенням і зернистістю. Тепер, коли з'явиться версія, затверджена безпосередньо режисером і продюсером, я вважаю, що маю право висловити невдоволення щодо випуску, зробленого Artisan без нашої участі".

"Хоча точна дата анонсу ще не оголошена, нова версія оригінального фільму вийде в жовтні і міститиме ексклюзивний новий контент. Вперше фільм буде представлений так, як його задумали з самого початку. У 1999 році компанія Artisan не проконсультувалась з нами щодо переносу, і, як я вважаю, результат був невдалим. Жодна з компаній, ні Artisan, ні Lionsgate, так і не виправила цю помилку. Нова версія стане єдиною, яка точно відображає бачення творців фільму", - закінчив Монелло.

Джерело: Мovieweb