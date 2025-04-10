sonyazhytkova .10 апреля, 2025 4

Світ безсмертних знову відкриває двері — AMC офіційно продовжив «Відьми Мейфейр» на третій сезон. Цього разу родина темної магії вирушає туди, де все почалося — до містичного Салема. А до шоу приєднається творець «Пуститися берега» Томас Шнауз.

Серіал "Відьми Мейфейр", що став частиною Безсмертного всесвіту Енн Райс, офіційно продовжено. Шоу не лише повернеться з новими серіями, а й отримає свіжий творчий імпульс — до шоуранерки Ести Спалдінг приєднається Томас Шнауз, відомий за культовими "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу".

У другому сезоні ми бачили, як Джулієн (у тілі Кортленда) разом із шотландськими Мейфейрами намагався знищити Лашера й заволодіти його силою. Проте він зрадив союзників і залишив силу собі. Роун, головна героїня у виконанні Александри Даддаріо, випила з його келиха, сподіваючись повернути Лашера, але ця спроба виявилася марною. Після розриву з Ларком, вона разом із Моірою повертається до рідного дому в Новому Орлеані — де вже чекає Джулієн... у тінях.

"Відьми Мейфейр" — частина темного та привабливого "Безсмертного всесвіту" Енн Райс, разом із "Інтерв’ю з вампіром" та ще не представленим проєктом "The Talamasca". І якщо другий сезон закінчився тінню, що повстала зі зради, то третій обіцяє занурити нас у ще давніші темряву та спокусу — туди, де полювання на відьом лише почалося…

Джерело: Тvline