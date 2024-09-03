sonyazhytkova .3 сентября, 2024 9

Сучасні поп-зірки, такі як Сабріна Карпентер і Олівія Родріго, давно завоювали серця фанатів музики. Тепер до цього списку приєднається номінована на Греммі співачка та авторка пісень Charli XCX, яка готується до своєї другої ролі у художньому фільмі.

У новому трилері "I Want Your Sex", який зрежисує Грегг Аракі для Black Bear, Чарлі XCX працюватиме разом з Олівія Вайлд та Купером Хоффманом.

Фільм занурює в складні теми любові, одержимості та темряви бажання. За сюжетом, молодий Еліот (Хоффман) отримує привабливу пропозицію від знаменитої художниці та провокаторки Еріка Трейсі (Вайлд), яка обирає його як свого сексуального музу. Але Еліот швидко розуміє, що потрапив у світ, де його чекають спокуси, влада, зрада і навіть вбивство, і його фантазії швидко перетворюються на жорстоку реальність.

Сценарій до "I Want Your Sex" створили Карлі Скіортіно та Грегг Аракі, відомий своїм сміливим і унікальним стилем. Продюсерську команду фільму очолять Сет Каплан, Аракі, Скіортіно, а також Тедді Шварцман і Майкл Хеймлер з Black Bear. Зйомки планують розпочати цієї осені в Лос-Анджелесі, обіцяючи цікаву і динамічну подорож у світ інтенсивних емоцій і спокус.

Джерело: Мovieweb