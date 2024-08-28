sonyazhytkova .28 августа, 2024 10

Режисером та сценаристом стрічки виступає Адам Хоельцель ("Вантаж звіра"). Зйомки фільму вже розпочалися в Лос-Анджелесі.

Попри те, що інформація про роль Девіда Кекнера тримається у секреті, вже відомо, що ключові ролі у фільмі дісталися Джессі Гарсії та Джесс Вайкслер.

Сюжет розповідає про подружжя, яке опинилося на межі розлучення через фінансові проблеми. Одного дня вони знаходять у стінах свого будинку захований золотий скарб, що спонукає їх на небезпечний план: продати золото і таким чином вирішити свої матеріальні труднощі. У стрічці також з’являться такі актори, як Роберт Лонгстріт, Шакіра Баррера, Марк Сент-Сір, Соня О’Хара, Келі Прайс, Стівен Елліс, Роберт Пітерс та Олександр Кубіс.

Кекнер нещодавно озвучував персонажів у таких анімаційних серіалах, як "Krapopolis" і "Американський тато", а також з’явився в спортивній драмі "Національні чемпіони" від STXfilms та інших незалежних фільмах.

Джерело: Deadline