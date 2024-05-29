sonyazhytkova .29 мая, 2024 10

Він приєднається до акторів Джоша О’Коннора та Кейлі Спені, які вже підтвердили свою участь. Режисером картини знову стане Раян Джонсон, який також є автором сценарію і продюсером разом зі своїм партнером Рамом Бергманом через компанію T-Street Pictures.

Деталі сюжету поки що не розголошуються. Останній фільм серії "Скляна цибуля" вийшов у 2022 році, в якому зірковий детектив Бенуа Бланк знову з'явився на екрані у виконанні Деніела Крейга. Ця стрічка була випущена на Netflix після того, як стрімінговий сервіс уклав рекордну угоду на суму $450 мільйонів за два сиквели. Нова частина стане третьою у серії і зйомки розпочнуться наступного місяця, а реліз запланований на 2025 рік.

Ендрю Скотт продовжує свій успішний рік після критичного визнання за роль у серіалі Netflix "Ріплі", що, без сумніву, забезпечить йому увагу в сезоні нагород Еммі. Також він нещодавно отримав схвальні відгуки за свою гру у фільмі Searchlight "Всі ми незнайомці".

Джерело: Deadline