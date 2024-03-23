sonyazhytkova .23 марта, 2024 3

МакДональд розповів про можливість створення сиквелу класичної стрічки 1996 року "Щасливий Гілмор". За його словами, перший варіант сценарію вже написаний.

У своєму інтерв'ю на радіо Audacy’s 92.3 The Fan актор розповів: "Два тижні тому Едем показав мені перший варіант сценарію "Щасливого Гілмора 2". Я вражений! Проєкт у роботі, і, мабуть, фанати будуть раді".

Згідно з інформацією, проєкт буде реалізовано для платформи Netflix, з якою Сандлер та Happy Madison співпрацюють вже тривалий час. Однак, представники стрімінгової служби відмовилися коментувати це питання. Представники актора також утримались від коментарів.

"Щасливий Гілмор" - один з найпопулярніших фільмів Адама Сандлера, що став одним із символів його кінематографічної продукції. Картина розповідає історію хокеїста невдахи Хеппі, який виявляє в собі неймовірний талант до гольфу, коли його бабуся опиняється під загрозою виселення з будинку, через несплату податків. За допомогою відомого гольфіста Чаббса Пітерсона, він намагається заробити кошти, нестандартними методами вибиваючи м'ячі на великі відстані. Але його агресивний стиль гри викликає неоднозначні реакції серед інших гравців, зокрема, зарозумілого гольфіста Шутера МакГевіна, який бачить в Хеппі загрозу своїм кар'єрним амбіціям.

Фільм був випущений студією Universal Pictures та зібрав понад 82 мільйони доларів у всьому світі, завдяки чому здобув культову популярність. Режисером картини став Денніс Дуган. Сценарій написали сам Адам Сандлер та Тім Герлігі, які створили захопливий сюжет. Не можна забути і про камео покійного Боба Баркера, яке стало одним з найяскравіших моментів стрічки.

Джерело: Deadline