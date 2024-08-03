sonyazhytkova .3 августа, 2024 12

Дві жінки висунули нові обвинувачення в рамках епізоду подкасту Tortoise Media "Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана". Одне з них сягає 1986 року, коли Ґейману було 25 років, що додає тривожну хронологію подій.

Нові звинувачення приєднуються до вже висловлених трьома іншими жінками, які публічно заявили про домагання у липні. Одна з цих жінок, Кароліна Воллнер, стверджує, що будучи орендаркою нерухомості Ґеймана у Вудстоку, Нью-Йорк, з 2014 до 2021 року, після розлучення він змусив її до сексуальних стосунків в обмін на можливість залишитися в будинку з дочками. За її словами, Ґейман погрожував виселити її, якщо вона не піде на його умови. З огляду на фінансові труднощі, Воллнер погодилася. Вона поділилася, що під час інтимних моментів Ґейман вимагав називати його "господарем".

Пізніше Воллнер була виселена за вказівкою менеджера Ґеймана після того, як вона перестала відповідати на його непристойні повідомлення. Вона отримала $275,000 компенсації і підписала угоду про нерозголошення.

Юлія Хобсбвам, друга жінка, яка нещодавно висловилася проти Ґеймана, стверджує, що у 1986 році він зробив агресивний непроханий рух до неї, примусово поцілував її та штовхнув на диван. Вона змогла втекти. Представники Ґеймана продовжують заперечувати всі звинувачення, стверджуючи, що сексуальні стосунки з Воллнер були за згодою, а в ситуації з Хобсбвам Ґейман припинив домагання, як тільки зрозумів, що вона не зацікавлена.

Раніше вже було висунуто звинувачення трьома іншими жінками. Одна з них, колишня няня дітей Ґеймана, стверджує, що перше сексуальне насильство відбулося через кілька годин після їх першої зустрічі в його будинку в Новій Зеландії. Інша жінка розповіла, що зустріла письменника у 2003 році на автограф-сесії у Флориді, і в їх відносинах були моменти болісного статевого акту, який вона не хотіла.

Менш ніж через місяць після заяв Воллнер і Хобсбвам, жінка на ім'я Клер виступила в подкасті "Я зламана: Історії виживших". Вона розповіла, що Ґейман домагався її під час підписання книги у 2012 році, а після її відмови припинив спілкування. Незважаючи на відсутність правових дій наразі, можливі нові звинувачення або судові розгляди.

Джерело: Мovieweb