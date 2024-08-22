sonyazhytkova .22 августа, 2024 1

Новий проєкт, що базується на романі Кімберлі Белл "Вдова з Парижа", перебуває на стадії розробки.

Роман "Вдова з Парижа" розповідає про те, як ідеальна відпустка перетворюється на кошмар, коли таємниці з минулого починають переслідувати подружню пару у Парижі.

Адаптація буде реалізована в рамках угоди про ексклюзивний перегляд, укладеної між компаніями Little Bell Productions та Universal Television. Бріттані А. Літтл і Лариси Белл виступлять як виконавчі продюсерки серіалу разом із Талітою Уоткінс. Також до продюсерської команди приєднається сама авторка роману.

Бріттані А. Літтл і Лариса Белл висловили свій захват: "Ми дуже раді розпочати нову главу нашої кар'єри разом з Universal Television, яке вже стало для нас своєрідним домом. Нашою метою завжди було втілення важливих і захопливих історій, що поєднують універсальність і неповторність, і розкривають багатство людського досвіду. Роман 'Вдова з Парижа' відмінно ілюструє це, пропонуючи захоплюючий сюжет з романтичною атмосферою, що, як ми нещодавно переконалися, є унікальною рисою Міста світла".

Ерін Андерхілл, президент Universal Television, зазначила: "Ми неймовірно раді знову працювати з командою Little Bell. Творчі інстинкти, бізнес-інтуїція та пристрасть Бріттані і Лариси роблять їх ідеальними партнерами для Universal Television. 'Вдова з Парижа' є захопливим і динамічним трилером, що ідеально відображає інтригуючі історії, які ми спільно створюватимемо".

Джерело: Нollywoodreporter