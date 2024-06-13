sonyazhytkova .13 июня, 2024 4

Вийшов перший трейлер до довгоочікуваної третьої стрічки популярної франшизи про Паддінгтона.

Прем'єра фільму в США запланована на 17 січня 2025 року, у вихідні на честь Мартіна Лютера Кінга, тоді як у Великобританії кінокартина побачить світ на два місяці раніше – 8 листопада 2024 року.

Режисером проєкту виступив Дугал Вілсон. У новому фільмі Паддінгтон вирушає до Перу, щоб відвідати свою улюблену тітоньку Люсі, яка тепер живе в Домі для ведмедів-пенсіонерів. Разом із родиною Браунів вони потрапляють у захоплюючу пригоду, коли таємниця занурює їх у несподівану подорож через Амазонські джунглі та гірські вершини Перу. Сценарій написали Марк Бертон, Джон Фостер та Джеймс Ламонт, а історія створена Полом Кінгом, Саймоном Фарнабі та Марком Бертоном, базуючись на дитячих розповідях британського автора Майкла Бонда.

Продюсерами стрічки є Девід Гейман та Розі Алісон. Виконавчі продюсери – Пол Кінг, Анна Марш, Рон Халперн, Ден МакРей, Тім Веллспрінг, Джеффрі Кліффорд та Наоя Кіношита. У головних ролях знімаються Г'ю Бонневіль, Емілі Мортімер, Антоніо Бандерас, Олівія Колман, Джулі Волтерс, Мадлен Гарріс, Самуель Джослін, Джим Бродбент та Карла Тоус. Бен Вішоу та Імелда Стонтон повертаються як голоси Паддінгтона та тітоньки Люсі відповідно.

Джерело: Deadline