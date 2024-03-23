sonyazhytkova .23 марта, 2024 6

Трейлер "Доктора Хто" показує, як Нкуті Гатва та Міллі Гібсон об'єднують зусилля, щоб врятувати світ.

У чотирнадцятому сезоні "Доктора Хто" Нкуті Гатва вперше повністю зіграє роль емблематичного Доктора після свого дебюту у різдвяному спецвипуску. Короткий огляд майбутнього сезону дозволяє глядачам заглянути у майбутнє, де Гатва та Міллі Гібсон, у ролі Рубі Санді, подорожують часом та простором у ТАРДІСі, відвідуючи різні епохи, включаючи 1960-ті роки, епоху Регентства в Англії, часи динозаврів та багато іншого.

За даними Disney+, який відтепер транслює серіал "Доктор Хто", в новому сезоні Доктор та Рубі Санді зіткнуться з друзями та небезпечними ворогами, серед яких буде й жахливий Баба-єжик, а також найпотужніший противник Доктора.

Чотирнадцятий сезон серіалу стане першим повним розгортанням Гатви в емблематичній ролі, після його справжнього дебюту у різдвяному спецвипуску шоу, "Церква на вулиці Рубі".

Обраний першим чорношкірим актором, що грає "Доктора Хто", зірка "Сексуальної освіти", Нкуті Гатва, висловив своє захоплення можливістю прийняти цю роль. Він зазначив, що цей персонаж і шоу мають велике значення для численних людей по всьому світу, включаючи його самого. Гатва обіцяв дотримуватися високих стандартів своїх попередників і намагатиметься зробити все можливе для успішного виконання завдання. Хоча це може бути досить важко, він вважає, що приєднується до дружньої та підтримуючої родини, готової допомогти йому у цій захоплюючій пригоді.

Починаючи з 10 травня, нові епізоди чотирнадцятого сезону "Доктора Хто" будуть доступні щоп'ятниці на платформі Disney+.

Джерело: Нollywoodreporter