sonyazhytkova .29 июля, 2024 4

Тизер другого сезону був продемонстрований у неділю на панелі шоу в San Diego Comic-Con, де глядачі також отримали можливість першими побачити епізод нової частини, який дебютує на платформі 17 жовтня.

У новому сезоні, який відзначається захоплюючим розвитком подій, п’ятірка героїв опиняється на вантажному кораблі, наповненому динозаврами, і вирушає в невідомі території. Їхня місія знайти таємничого переслідувача що веде до конфлікту з загадковим Посередником. Виявлення місцезнаходження Брукліна, про яке ніхто не знає, ставить під сумнів усе, що вони знали одне про одного.

Анімаційний серіал є прямим продовженням "Jurassic World Camp Cretaceous" (2020-2022), що розповідає про фаната динозаврів Даріуса Боума (озвученого Полом-Мікелем Вільямсом), який потрапляє в пригодницький табір після проходження відеогри Jurassic World. Коли динозаври втікають зі своїх місць проживання, Даріус та інші учасники табору опиняються в пастці на острові та змушені шукати вихід.

"Chaos Theory" розгортається через шість років після подій першого сезону, коли виживші намагаються адаптуватися до нового світу, де динозаври та небезпечні люди стали реальністю. Обидва серіали розташовані між подіями "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018) та "Jurassic World: Dominion" (2022).

Джерело: Deadline