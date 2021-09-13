Анастасия Лях .13 сентября, 2021 10

По данным сайта по продаже онлайн-билетов Fandango, марвеловские «Вечные» — самый ожидаемый фильм этой осени. Им зрители интересуются больше всего.

То есть предстоящий марвеловский блокбастер с участием Анджелины Джоли и Сальмы Хайек оказался более ожидаемым, чем 25-й фильм бондианы «Не время умирать». Картина с Дэниэлом Крэйгом попала на второе место в рейтинге зрительских ожиданий, а на третьей позиции разместилась «Дюна» Дени Вильнева.