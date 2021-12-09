Анастасия Лях .9 декабря, 2021 3

Поисковик Google подвел итоги года и обнародовал традиционный рейтинг самых популярных пользовательских запросов.

В категории «самый запрашиваемый фильм» победил марвеловский блокбастер «Вечные» постановщицы Хлои Чжао. Второе место занял опять же марвеловский экшен «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон.

Самыми запрашиваемыми сериалами оказались южнокорейская «Игра в кальмара» и американские «Бриджертоны» (оба проекта принадлежат стримингу Netflix). А самым запрашиваемым актером стал Алек Болдуин, который застрелил на съемках фильма оператора Галину Хатчинс.