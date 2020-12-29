Экранизация комикса «Вечные» еще не добралась до экранов, но студия уже запланировала сольный спин-офф, посвященный супергерою по прозвищу Черный рыцарь.

В предстоящих «Вечных» Черного рыцаря сыграл известный как Джон Сноу из «Игры престолов» Кит Харингтон, для которого это первый после неудачных «Помпей» крупный проект на большом экране, не считая озвучки в мультфильмах серии «Как приручить дракона».

Настоящее имя Черного рыцаря — Дэйн Уитман. Он потомок сэра Перси из Скандии, средневекового супергероя времен короля Артура, первого носителя прозвища Черный рыцарь. В разное время был членом команд Мстителей, Защитников и Вечных. Является виртуозным фехтовальщиком и верховым наездником (к тому же летает на крылатом коне), владеет знаниями в физике и других науках. Пользуется рыцарским оружием: щитом Ночи, мечом Света и Силовым копьем.

Напомним, что премьера «Вечных» из-за пандемии была отложена до ноября 2021. Помимо Харингтона в фильме снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Барри Кеоган, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани, Гарри Стайлз и другие. За постановкой стоит Хлоя Чжао, представившая в этом году фестивальную драму «Земля кочевников», которая согласно прогнозам станет одним из главных участников оскаровской гонки 2021.