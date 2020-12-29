Анастасия Лях .29 декабря, 2020 10

Экранизация комикса «Вечные» еще не добралась до экранов, но студия уже запланировала сольный спин-офф , посвященный супергерою по прозвищу Черный рыцарь.

В предстоящих «Вечных» Черного рыцаря сыграл известный как Джон Сноу из «Игры престолов» Кит Харингтон, для которого это первый после неудачных «Помпей» крупный проект на большом экране, не считая озвучки в мультфильмах серии «Как приручить дракона».

Настоящее имя Черного рыцаря — Дэйн Уитман. Он потомок сэра Перси из Скандии, средневекового супергероя времен короля Артура, первого носителя прозвища Черный рыцарь. В разное время был членом команд Мстителей, Защитников и Вечных. Является виртуозным фехтовальщиком и верховым наездником (к тому же летает на крылатом коне), владеет знаниями в физике и других науках. Пользуется рыцарским оружием: щитом Ночи, мечом Света и Силовым копьем.