Таня Гончаренко .2 ноября, 2021 5

Экранизация комиксов Marvel "Вечные" получил рейтинг "гнилой" согласно статистической системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.

С выходом новых рецензий (140 шт) рейтинг опустился до 58%, и теперь фильм Хлои Чжао имеет статус "гнилой". Это первый фильм с таким рейтингом в истории Marvel.

Причин таких отрицательных оценок несколько. Картину ругают за невнятный сюжет, плохое повествование и "мёртвых" героев. Особой критике и отрицательным отзывам на IMDb, картина удостоилась из-за ЛГБТК+ персонажа. Исполнитель роли Вечного Кинго Кумэйл Нанджиани, заявлял на своей странице в Twitter, что это просто знак того, что создатели картины "расстроили именно тех, кого нужно".

В Украине премьера "Вечных" состоится 4 ноября.