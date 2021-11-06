Анастасия Лях .6 ноября, 2021 8

Речь о странах Ближнего Востока. А именно новый марвеловский блокбастер не выйдет в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане, сообщает Deadline.

Прокат на указанных территориях был запланирован на 11 ноября. Однако за неделю до старта местные власти отменили показы без объяснения причин. Скорее всего, камнем преткновения стал эпизод с гомосексуальным поцелуем: власти названных государств захотели его вырезать, а диснеевское руководство, видимо, запретило цензурировать фильм.

В России, активно борющейся с пропагандой гомосексуализма, фильм выйдет, и резать его вроде как не будут, но лента получила взрослый прокатный рейтинг 18+.

В Украине же «Вечные» уже стартовали. Картина вышла без цензуры и с обычным для марвеловских проектов подростковым рейтингом 12+.