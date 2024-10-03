sonyazhytkova .3 октября, 2024 5

Вийшов трейлер до третьої частини пригод легендарного ведмедика Паддінгтона, що носить назву "Паддінгтон в Перу". У ньому наш герой відправляється у свою найепічнішу пригоду.

За сюжетом наступної частини, улюблений Ведмедик Паддінгтон вирушає у незабутню подорож до Перу, намагаючись знайти свою тітку Люсі, яка нині живе в будинку для пенсіонерів ведмедів. Разом із сім'єю Браунів він поринає у захоплюючу пригоду, сповнену таємниць, що веде їх через амазонські джунглі до гірських вершин країни. Під час своїх пошуків Паддінгтон дізнається важливі істини про своє походження, в тому числі побачить малюка Паддінгтона. Йому вдається стати ключем до стародавньої перуанської загадки, про яку розповідає ексцентричний мисливець у виконанні Антоніо Бандераса. Пригоди завершаються напруженою подорожжю літаком під керівництвом монахині та переслідуванням величезного каменю, що робить цю історію ще більш захопливою і незабутньою.

На відміну від попередніх двох фільмів, режисером "Паддінгтона в Перу" став Дугал Вілсон, а сценарій написано на основі ідей Пола Кінга, Саймона Фарнабі та Марка Бертена. Франшиза базується на улюбленій серії дитячих книг Майкла Бонда.

У фільмі, окрім Антоніо Бандераса, також зіграли Олівія Колман, Бен Уішоу (голос Паддінгтона), Г'ю Бонвілл, Емілі Мортімер, Мадлен Гарріс, Семюел Джослін у ролях родини Браун, Джулі Уолтерс як місіс Бірд, Джим Бродбент у ролі Семюела Грубера та Імелда Стунтон як тітка Люсі.

"Паддінгтон в Перу" вийде в кінотеатрах 16 січня 2025 року. Приготуйтеся до нових захоплюючих пригод, які перенесуть вас у світ магії та відкриттів!

Джерело: Gamesradar