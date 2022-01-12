Таня Гончаренко .12 января, 2022 9

The Hollywood Reporter утверждают, что с наибольшей вероятностью ведущим церемонии "Оскар 2022" может стать однин из самых перспективных голливудских звезд нового поколения Том Холланд, который сыграл Человека-Паука в третьей части.

На данный момент, Американская Киноакадемия объявила, что у церемонии вручения премий "Оскар" в этом году будет ведущий (впервые с 2017 года).

Кто именно будет избран для этой ответственной роли пока точно неизвестно, но источники близкие к организаторам церемонии утверждают, что предварительные переговоры с Томом Холландом уже проведены.

Телевизионную трансляцию, как и прежде, проведет Гленн Вайс.