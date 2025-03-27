sonyazhytkova .27 марта, 2025 6

Незважаючи на те, що "Йеллоустон" завершився з п’ятим сезоном, світ цього епічного серіалу продовжує розширюватися. Тейлор Шерідан не припиняє радувати шанувальників, а тепер на нас чекає новий спін-офф, що знову поверне улюбленого героя на екран.

Останній сезон "Йеллоустона" став завершенням цієї грандіозної історії, але шанувальники Тейлора Шерідана можуть не переживати — новий серіал уже на підході. Цього року повернулася попередня частина "1923", а тепер з’явилась новина про проєкт, у якому знову з’явиться Люк Граймс у ролі Кейсі Даттона.

"Йеллоустон" став справжнім феноменом для Paramount, відкривши нові горизонти для спін-оффів. Окрім "1883" і "1923", що досліджують історію родини Даттонів, найближчим часом ми побачимо спін-офф, що буде зосереджений на Бет і Ріпі, а також сиквел "Медісон" за участю Мішель Пфайффер, Патріка Джей. Адамса та Меттью Фокса. І хоча подробиці про новий серіал поки тримаються в таємниці, очікується, що в ньому знову з’являться Моніка та Тейт, ролі яких виконують Келсі Асбілл і Брекен Меррилл.

І поки ми чекаємо на нову порцію "Йеллоустона", можемо бути впевнені — це лише початок. Величезний світ Тейлора Шерідана продовжує розширюватися, і ми ще не раз будемо здивовані новими захоплюючими проєктами.

Джерело: Мovieweb