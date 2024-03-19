sonyazhytkova .19 марта, 2024 10

Кінопродакшн Warner Bros. оголосив, що екранізація улюбленої казки Доктора Сюсса - вийде у кінотеатрах 6 березня 2026 року.

Під керівництвом Білла Гедера, який виконає роль Кота у капелюсі, в акторському складі також виступають Квінта Брунсон, Боуен Янг, Сошітль Гомез, Метт Беррі та Пола Пелл.



Режисерами та сценаристами фільму є Алессандро Карлоні та Еріка Рівінойя, а виробництвом займаються Даніела Мадзукато та Джаред Стерн. Екзек'ютивними продюсерами є Сьюзен Брандт та сам Білл Гедер. Анімаційний студійний партнер - DNEG Animation.

"Ми раді співпрацювати з друзями з Dr. Seuss, щоб взяти глядачів будь-якого віку у захоплюючу подорож у світ улюбленого Кота у капелюсі. З таким неймовірним акторським складом та нашими талановитими режисерами, ми з нетерпінням чекаємо, щоб поділитися цим кіновеличезним шоу з аудиторією всюди в 2026 році," - сказав президент анімаційного відділу Warner Bros. Білл Дамашк.

Книга Доктора Сюсса "Кіт у капелюсі" вийшла у 1957 році і стала класикою для багатьох поколінь дітей. Цей анімаційний фільм стане дебютом персонажа на великому екрані, після того як Майк Майєрс виконав головну роль у живій екранізації у 2003 році.

Джерело: Нollywoodreporter