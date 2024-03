sonyazhytkova .12 марта, 2024 3

Зірка Голлівуду, приєднається до нової адаптації класичного роману Герберта Джорджа Веллса "The Island of Dr. Moreau". Майбутній фільм обіцяє вразити глядачів новим поглядом на легендарну історію.

Початково опублікований в 1896 році, роман "The Island of Dr. Moreau" є культовим шедевром наукової фантастики, що вже неодноразово втілювався на екрані. Кожна нова фільмова адаптація обіцяє принести свіжий погляд на вже знайомий сюжет.

За інформацією від Deadline, відомий своїми ролями у "Мовчанні ягнят" та у фільмах MCU, Ентоні Гопкінс візьме на себе роль доктора Моро, геніального генетика, що ізолюється після скасування урядового фінансування через неконтрольований експеримент. Під час пошуків документалістами нових відкриттів, їхня подорож швидко перетворюється на боротьбу за виживання через безумні мутації, створені Моро. Цей фільм стане для Гопкінса 95-ю появою на великому екрані.

Режисерське керівництво покладено на Тімоті Вудвард-молодшого, відомого за фільмами "Til Death Do Us Part" і "The Call". Сценарій писали Б. Гаррісон Сміт та Майк Меннінг. Виробництвом фільму займаються Артіша Манн-Купер, Демон Хіллін і Саша Єлаун. Поки немає додаткової інформації про акторський склад або дату початку зйомок.

Джерело: Мovieweb