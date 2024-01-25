sonyazhytkova .25 января, 2024 9

За останніми новинами, Меттью Вонн, режисер довгоочікуваного фільму "Kingsman 3", вже вивів на фінішну пряму написання першого та третього актів завершальної трилогії. Однак він визнає, що середина сюжету ще потребує вдосконалення.

У своєму інтерв'ю з Collider, Вонн розповів, що він прагне прискорити процес створення "Kingsman 3" до того, як Колін Ферт та Тарон Егертон занадто сильно застаріють. Режисер визначив цей фільм як завершення відносин між головними героями. Інсайдерська інформація свідчить про те, що перший та третій акт вже у розробці, але середній етап ще потребує уваги.

"Отже, щодо 'Kingsman 3', ми повинні невдовзі приступити до цього, до того моменту, коли Колін [Ферт] постаріє, і, можливо, сміливо висловлюючись, Тарон [Егертон] також не молодіє. Таким чином, 'Kingsman 3' стане невід'ємним завершенням їхніх взаємин. Перший акт уже у процесі формування. Третій акт також перебуває на етапі написання. Однак другий акт вимагає певних доробок, чи не так? Ми вже маємо уявлення, як ця історія завершиться, і розуміємо, як вона розпочнеться", - розкрив Меттью Вонн.

Перший фільм, "Kingsman: Таємна служба", вийшов у 2014 році і базується на однойменному коміксі Марка Міллара і Дейва Гіббонса. Він представив глядачам Тарона Егертона у ролі Гері 'Еггсі' Анвіна - бунтівного молодого чоловіка, який потрапляє в секретну шпигунську організацію під керівництвом Коліна Ферта у ролі Гаррі Харта.

Сиквел "Kingsman: Золоте кільце" показує, як Еггсі звертається до американського партнера Kingsman - Statesman, після того, як організація потрапила під удар, і світ знову опинився в полоні нового злочинця. Прецедентний фільм "Королівський чоловік" вийшов у 2021 році, і навіть якщо або другий фільм, або його спін-офф не досягли критичних висот першої частини, франшиза "Kingsman" залишається популярною серед фанатів, які сподіваються, що Вонн успішно завершить свою трилогію.

Джерело: Мovieweb