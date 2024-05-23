sonyazhytkova .23 мая, 2024 6

Гарет Едвардс стане режисером нової частини популярної франшизи від Universal Pictures.

Британський актор Руперт Френд, відомий своєю участю у фільмі Веса Андерсона "Місто Астероїдів", приєднається до зіркового складу, який включає Скарлетт Йоханссон, Мануель Гарсія-Рульфо та Джонатана Бейлі.

Сценарій написав Девід Кепп, автор оригінальних фільмів "Парк Юрського періоду" та "Загублений світ". Деталі сюжету залишаються у таємниці, а зйомки стартують у середині червня в Лондоні. Прем'єра запланована на 2 липня 2025 року.

Франк Маршалл і Патрік Кроулі, які займаються сучасними проєктами франшизи "Світ Юрського періоду", виступлять продюсерами через Kennedy-Marshall. Стівен Спілберг, який започаткував франшизу у 1993 році з фільмом "Парк Юрського періоду", буде виконавчим продюсером через Amblin Entertainment.

Останнім часом Руперт Френд став постійним учасником проєктів Веса Андерсона, з'являючись у таких фільмах, як "Французький вісник" та "Місто Астероїдів". На Netflix його можна побачити у короткометражках за творами Роальда Даля "Лебідь" та "Щуролов".

Актор також зіграв негативного персонажа Великого Інквізитора у серіалі Disney+ "Обі-Ван Кенобі" та нещодавно завершив зйомки науково-фантастичного трилера "Компаньйон" під продюсуванням Зака Креггера для New Line. Незабаром Френд з'явиться у драмі Мішеля Франко "Мрії" разом із Джессікою Честейн.

Джерело: Нollywoodreporter