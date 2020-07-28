Анастасия Лях .28 июля, 2020 13

На сайте Венецианского смотра появилась программа конкурсных и внеконкурсных фильмов 2020.

Так, за венецианского «Золотого льва» и другие награды поборются в числе прочих «Новый порядок» Мишеля Франко, «Страна кочевницы» Хлои Чжао, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Вне конкурса состоятся премьеры фильмов «Сальвадор — башмачник снов» Луки Гуаданьино, «Спортивная жизнь» Абеля Феррары, Genus Pan Лава Диаса, «Мандибулы» Квентина Дюпьё, «Мейнстрим» Джии Копполы и других.

Напомним, жюри основного конкурса возглавит Кейт Бланшетт, а параллельную конкурсную программу «Горизонты» будет судить французская постановщица Клер Дени. Фестиваль пройдет в традиционном (не онлайн) формате со 2 по 12 сентября.