В Венеции стартовал
Смотр стартовал с соблюдением строгих карантинных мер. Организаторы сообщают, что кинозалы будут заполняться лишь наполовину, а участники показов должны будут носить защитные маски и иметь при себе справку о вакцинации или же отрицательный тест на ковид, сделанный не позднее трех суток.
Что касается красной дорожки, на ней выстроили стену, отгораживающую звезд от фанатов, чтобы те не толпились в попытках взять автограф. При этом звезд ожидается много. Чего стоит один только актерский состав «Дюны».