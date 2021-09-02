Анастасия Лях .2 сентября, 2021 4

В Венеции стартовал 78-й кинофестиваль, который пройдет с 1 по 11 сентября и покажет в числе прочего долгожданную «Дюну» Дени Вильнева.

Смотр стартовал с соблюдением строгих карантинных мер. Организаторы сообщают, что кинозалы будут заполняться лишь наполовину, а участники показов должны будут носить защитные маски и иметь при себе справку о вакцинации или же отрицательный тест на ковид, сделанный не позднее трех суток.

Что касается красной дорожки, на ней выстроили стену, отгораживающую звезд от фанатов, чтобы те не толпились в попытках взять автограф. При этом звезд ожидается много. Чего стоит один только актерский состав «Дюны».